Příspěvekod winycz » 27 čer 2023 22:57

Recenze ASUS ROG STRIX Radeon RX 6650 XT V2 OC Edition

Radeon RX 6650 XT

ROG STRIX

ASUS

refreshem Radeon RX 6600 XT

17,5 Gb/s

16 Gb/s

z 2589 MHz na 2635 MHz

ze 160 W na 180 W

RDNA 2 v 7 nm

Navi 23

2048 stream

POPIS KARTY

Boost frekvenci až do 2694 MHz a Game frekvenci 2523 MHz

tři rozšiřující sloty (2,9)

281 x 135 x 59 mm

Axial-tech

dvěma BIOSy (P Mode a Q Mode)

8 pinový PCIe konektor

ARGB

ASUS Aura Sync

BALENÍ

HWiNFO

BENCHMARKY A HERNÍ TESTY

integrovaných benchmark

FRAPS

Crime Boss: Rockay City

Call of Duty: Warzone 2.0

Need For Speed Unbound 2

GTA Vice City Definitive Edition

Witcher 3

Maneater

Crysis Remastered

Hogwarts Legacy

RayTracing

Bohužel pravděpodobně skrz špatnou verzi/optimalizaci se mi hra od jisté chvíle začala opakovaně zasekávat s postupným propadem FPS až na jeden snímek za sekundu, tedy jsem nebyl schopný dokončit

Forza Horizon 5

Dying Light 2

Counter Strike Global Offensive

3DMark s benchmarky Fire Strike Extreme

DUÁLNÍ BIOS A PROVOZNÍ VLASTNOSTI

dvěma BIOSy

Q – quiet

P – power

Quiet BIOS

Power BIOS

Pokojová teplota

Frekvence pamětí

2 182 MHz

PŘETAKTOVÁNÍ

GPU Tweak III

maximální stabilní boost frekvence

2915 MHz

19200 MHz (4800 MHz) grafické paměti

limit spotřeby

110 %

5,5 % výkonu navíc

180 W

Grafické jádro nepřesáhlo teplotu 67 °C

HotSpot dosáhl párkrát až 99 °C

ZÁVĚR

Uběhl více než rok od vydání této grafické karty a s nedávným příchodem nové generace Radeonů přišly i výraznější slevy těch starších. V této recenzi si představímev ediciod výrobce, která za poslední rok klesla s cenou téměř na polovinu, což z ní dělá velmi zajímavou koupi.Radeon RX 6650 XT je. Příliš se od sebe neliší, pouze rychlejšími paměťovými čipy s rychlostíprotia navýšenou boost frekvencí, s čímž je spojený i navýšený limit příkonu kartySamotný grafický čip, tak zůstal s jeho předchůdcem totožný. Postavený na architektuřevýrobním procesu, nese označenía máprocesorů.V tabulce výše jsou uvedené základní specifikace stanovené výrobcem čipů, tedy AMD. V recenzi však máme jeden ze špičkových modelů ROG Strix, jehož některé specifikace se budou lišit, a to zejména taktovací frekvence.Z názvu grafické karty ROG Strix Radeon RX 6650 XT V2 OC Edition, je zřejmé, že se jedná o výše taktovanou edici oproti standardním specifikacím. V Gaming mode běží grafické jádro na, v případě OC mode (GPU Tweak) je Boost frekvence nastavena na 2694 MHz a Game frekvence až 2543 MHz.Na délku karta dosahuje 281 mm a výška chladiče zabere až. Její celkové rozměry pak činí. Chlazení je tedy robustní, je složeno ze dvou tepelných rozvaděčů, do kterých je odváděno teplo pomocí heatpipe.Pasiv je schovaný pod plastovým krytem černé barvy s metalickými prvky a motivy ROG Strix. Součástí krytu jsou dva velké nízko-profilové ventilátory, které mají na koncích lopatek prstencovou bariéru pro zajištění vyššího průtoku vzduchu. Ventilátory jsou nastavené tak, aby se roztočily při dosažení teploty grafického jádra 60 °C a zastavily se při teplotě 52 °C. Což je dostatečná hranice pro potlačení hluku při žádném či nízkém vytížení grafiky.Zadní strana grafické karty je přikryta backplate, který slouží primárně jako výztuha grafické karta a ochrana desky plošných spojů. Otvory na jeho zadní straně pak pomáhají lepšímu průtoku vzduchu, a to i díky kratšímu PCB, než je samotný chladič. Backplate je z broušeného hliníku v černé barvě a nese na sobě prvky ROG.Na hřbetu grafické karty se nachází přepínač mezi, tedy mezi verzí zaměřenou na maximalizaci ticha a verzí pro maximalizaci výkonu. Na opačné straně hřebu najdeme napájecís diagnostickou LED pro signalizaci problémů s napájením.Dále na hřebu nalezneme nápis RADEON a logo ROG STRIX, které jepodsvícené, kompatibilní stechnologií.Výstupy pro monitory tvoří tři DisplayPort 1.4 a jeden HDMI 2.1.Výrobce doporučuje pro grafickou kartu s kombinací AMD Ryzenů 5 či Intel Core I5 – 550W zdroj, pro kombinaci s Ryzen 7/9 či Core i7/i9 650W zdroj a pro high end procesory těchto výrobců pak 750W zdroj.Balení je standardní, na krabici se nachází základní popisky, o jakou grafickou kartu se jedná a její technologie.Uvnitř krabice se nachází pouze grafická karta a manuály. Grafická karta má na sobě nalepené ochranné fólie.TESTOVACÍ SESTAVAVeškeré hry a benchmarky běží za stejných podmínek na FullHD (1920x1080) monitoru AOC s obnovovací frekvencí 144 Hz. Využívám plně aktualizovaný systém Windows 10 Pro 64 bit s aktivovaným režimem řízení spotřeby – vysoký výkon. Grafický adaptér řídí nejnovější grafický ovladač Adrenalin 23.4.3.Na obrázku níže je možné vidět jaké hodnoty lze vyčíst zejména ze senzorů grafické karty v aplikaciVýkon grafické karty testuji pomocí vybrané sady her a benchmark utility 3DMark. Ve hrách využívámutilit (pouze Dying Light 2, Forza Horizon 5 a CS:GO), případně používám pro záznam snímkových frekvencí aplikaciv průběhu hraní (snažím se využívat stejných scén).Ve hřejsem použil druhou nejvyšší předvolbu nastavení detailů – Epic. Hra ještě není pravděpodobně plně optimalizovaná a občas se stane, že se „kousne“, což má za následek celkem vysoký propad FPS, který nelze přiřadit k tomu, že by daná scéna byla příliš náročná pro grafickou kartu.Další hru jsem vybral, což je free to play battleroyale ze hry Call of Duty Modern Warfare 2 2022, ve hře jsem nastavil pouze přednastavení na nejvyšší – ultra. Zbytek jsem ponechal v původním nastavení.Ve hřejsem zvolil přednastavení detailů – ultra. AMD ASR jsem ponechal vypnuté.Hrarovněž není zcela ideálně optimalizovaná, a taktéž se zasekne například při průjezdem mezi ostrovy, což má za dopad výrazný propad FPS, který neznamená, že by scéna byla pro grafickou kartu tak náročná. Zde jsem zvolil celkovou kvalitu hry – vysoká, vizuální efekty – extrémní a TAA+ vyhlazování, tedy veškerá grafická nastavení na nejvyšší možnost.Ve hřejsem zvolil grafické přednastavení – Ultra a pro zvýšení náročnosti povolil i NVIDIA HairWorks v High kvalitě a s 4x AA vyhlazováním.Hraje poměrně nenáročná na dnešní grafické karty a projevuje se zde omezení snímkové frekvence na 150 FPS. Nastavení kvality jsem tedy zvolil – Highest.Další hrou v seznamu je, ve které jsem zvolil přednastavení kvality na druhé nejvyšší – Very High, ponechal jsem zapnutý i RayTracing na – Very High a vyhlazování jsem zvolil nejvyšší SMAA 2TX. Hra má sice integrovaný benchmark, bohužel se u mě nechoval korektně, a tak jsem raději zvolil záznam snímků při průchodu konkrétní scénou.Poslední hrou zaznamenanou aplikací FRAPS je. Ve hře jsem zvolil přednastavení kvality – ultra, vyhlazování TAA High, deaktivoval AMD ASR a deaktivoval RayTracing.Hogwarts Legacy jsem zkoušel rovněž se zapnutou technologií– Ultra.kompletní záznam snímkové frekvence. S RayTracingem se pohybovala snímková frekvence průměrně kolem hodnoty 34 FPS do chvíle, než se hra začala zasekávat.Dále zde mámes ultra přednastavením bez RayTracing.Stay Human s přednastavením kvality – Ultra.s maximálním možným nastavením grafické kvality bez FXAA vyhlazování, bez rozmazání pohybu a s aktivovanými uber shadery, který jsem testoval na FPS Benchmark mapě od uLLetical dostupné ve workshopu. Hra narážela spíše na omezení ze strany procesoru. Nejnižší snímková frekvence nastala při průchodu kouřovou scénou.Na závěr pak– zvyšující se rozlišení z 1080p na 1440p, Time Spy s rozlišením 1440p a Time Spy Extreme s rozlišením 2160p (4k UHD). Z 3DMarku uvádím do grafu čistě grafické skóre.Grafická karta disponuje, mezi kterými lze přepínat pomocí hardwarového přepínače na jejím hřebu. Tyto BIOSy jsou označené jako(tichý) a(výkonný). V praxi se jedná pouze o jiné nastavení chladící křivky. Provedl jsem několik testů her, včetně benchmarku 3DMark a nebyly mezi nimi prakticky žádné rozdíly (maximálně na úrovni chyby měření)., jak je z názvu zřejmé preferuje tichost. Tichost je dána nižšími otáčkami ventilátorů a s tím jsou spojeny mírně vyšší teploty grafické karty., považujme spíše za standardní, který má nastavené vyšší otáčky ventilátorů v závislosti na dalších okolnostech, a tedy je grafická karta chladnější.Provozní vlastnosti včetně frekvencí jsou zaznamenávány aplikací GPU-z.se pohybovala během měření mezi 21-23°C.Z grafů je vidět, že při méně náročné hře NFS Unbound než je zátěžový test 3DMark Time Spy se frekvence grafického jádra drží kolem maximální hodnoty 2692 MHz s minimálními výkyvy, nedochází zde k žádným drastickým omezení příkonu.V případě 3DMark Time Spy je již frekvence grafického jádra výrazněji skáče, je to dáno pravděpodobně limity příkonu, neboť je výrazně vyšší oproti NFS.Frekvence grafického jádra a pamětí jsou prakticky stejné jak při použití power, tak při quiet BIOSu, pouze otáčky ventilátorů a teploty grafického jádra a hotspotu se liší.je ve všech případech stejná, na jejichž maximu, které činí(17 456 MHz efektivně).Na stránkách výrobce je možné ke grafické kartě stáhnout utilitu ASUS, ve které je možné měnit vlastnosti grafické karty, zejména její frekvence, limit spotřeby, otáčky ventilátorů či napětí grafického jádra.Aplikace mimo jiné umožňuje i monitoring, a to i ve formě OSD při hraní.U testované grafické karty je možné navýšit limit spotřeby o 10 %, tedy na 110 %, frekvenci pamětí na 19 200 MHz efektivně (=4800 MHz v aplikaci) a boost frekvenci jádra maximálně na 3150 MHz. Napětí grafického čipu lze pouze snížit.Jako obecné pravidlo pro začátečníky platí, že se doporučuje navyšovat frekvenci grafického jádra po cca 5 % krocích stávající frekvence, u této karty bychom mohli zvolit 25 MHz kroky. Za sebe doporučuji nastavit v prvním kroku limit spotřeby na maximum, a poté navyšovat frekvence na grafickém jádře nebo pamětech odděleně. Jakmile bude dosaženo maximální stabilní frekvence např. na pamětech, tak se teprve vydat na zvyšování frekvence na grafickém jádře. Při každém navýšení frekvence je potřeba ověřit v nějakém zátěžovém testu stabilitu daného nastavení.Přetaktování je velice individuální kusová záležitost, každá grafická karta má stabilní frekvence jiné. Změnou těchto vlastností uživatel nese riziko, že může grafickou kartu poškodit.Nicméně u této karty jsem dosáhljádra– odpovídá maximální hodnotě posuvníku. Zároveň jsem posunul ina maximálníchPřetaktováním jsem získal v průměru, což není příliš mnoho, ale někomu se určitě každá troška výkonu navíc může hodit.Při pohledu na graf výše je možné si všimnou poměrně frekvence pohybující se běžně nad hranicí 2600 MHz se skoky nad 2800 MHz (max: 2856 MHz). Grafická karta si vysoké frekvence neudržela nejpravděpodobněji z důvodu dodržení příkonového omezení (Power limit). Nejspíše by dosti grafické kartě pomohlo, kdyby bylo možné tento limit zvýšit alespoň o 20-25 %. Příkon grafické karty dle aplikace GPU-z se pohyboval kolems maximem na 181 W., ale, v průměru se ale pohyboval spíše kolem 94 °C. Teplota HotSpotu nedosahovala svých maximálních hodnot ve chvíli, kdy grafické jádro dosahovalo maximálních frekvencí, tedy tyto skoky/propady jím pravděpodobně způsobené být nemohly.Ventilátory se po přetaktování začaly točit výrazně rychleji, a to až 2552 RPM, přičemž již poměrně slyšitelné byly.Nedávno vyšla do prodeje nová generace Radeonů RX 7000. Nástupcem dnes testované Radeon RX 6650 XT by měl být model Radeon RX 7600, který dle aktuálně dostupných testů bez RayTracingu je jen mírně výkonnější, nebo spíše na stejno, nicméně cena této novinky je výrazněji vyšší než cena testovaného modelu. Dané je to zejména tím, že těsně před vydáním nové generace proběhlo zlevňování těchto starších modelů, což dělá z Radeonu RX 6650 XT perfektní kup i v dnešní době, rok po vydání.Na základě testů uvedených v recenzi se dá říct, že je to naprosto dostačující grafická karta pro hraní her s plnými detaily ve FullHD rozlišení, a to i na 144 Hz monitorech. Dostatečná tato grafická karta bude zcela jistě i pro vyšší rozlišení 2560x1440, nicméně je nutné počítat s nižšími snímkovými frekvencemi a v některých případech bude třeba i ubírat na detailech, nicméně práh snímkové frekvence, kdy je hra ještě hratelná závisí na konkrétním titulu a člověku.Výrobce čipu AMD omezil šířku paměťové sběrnice na 128 bitů (předch. RX 5600XT – 192 bitů), což nahradili 32 MB cache pamětí Infinity, což může tvořit v budoucnu bottleneck stejně jako rozhodnutí použít pouze 8 PCIe linek pro komunikaci se zbytkem počítače. PCIe sběrnice byla omezena na 8 linek zejména z důvodu, že grafická karta podporuje rychlejší standard PCIe Gen 4. Však ne každý uživatel má základní desku podporující tuto novější generaci PCIe, což opět může být pro majitele starších počítačů (včetně mé desky s PCIe Gen 3) mírným bottleneckem. V budoucnu pravděpodobně pořídím základní desku podporující standard PCIe Gen 4 a do komentářů k recenzi ještě přihodím srovnání.Méně potěšující je fakt, že oproti modelu Radeon RX 6600 XT je zde opravdu minimální nárůst výkonu. Jedná se totiž o prakticky totožnou grafickou kartu, která dostala rychlejší paměti a spíše kosmetické navýšení frekvencí grafického jádra.Při výběru grafické karty je nutné zvážit, zda máte v bedně dostatečně místa, zejména pak na desce. Grafická karta na výšku zabírá prakticky 3 PCIe sloty. Pokud tedy máte mATX desku, je vysoce pravděpodobné, že již do ní žádnou další rozšiřující kartu nepřipojíte. Nicméně na délku je grafická karta spíše menších rozměrů a vejde se tak bez problému i do menších skříní.Provozní vlastnosti grafické karty jsou téměř dokonalé, i v případě „hlučnějšího“ power BIOSu, je vydávaný hluk grafickou kartou minimální, chladič a jeho zpracování je opravdu perfektní. Po přetaktování se již ventilátory ozvou, respektive jsou slyšitelné, ale není to žádné drama. Co je však méně potěšující je pískot cívek, který v některých případech, zejména když vám hra běží v menu pod stovkami až tisíci FPS, pak se cívky velice nepříjemně a hlasitě začnou ozývat, což lze z veliké části utlumit kvalitní uzavřenou počítačovou skříní.