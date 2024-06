Recenze ASUS ROG Cetra True Wireless - špuntová herní sluchátka

Příspěvekod winycz » 18 kvě 2024 12:21

ASUS ROG Cetra True Wireless

Zdravím všechny čtenáře, přichystal jsem si pro Vás recenzi na plně bezdrátová špuntová herní sluchátka ASUS ROG Cetra True Wireless.Sluchátka ASUS ROG Cetra True Wireless jsou svým provedením a konektivitou určeny zejména pro hráče na konzolích, chytrých telefonech a tabletech, neboť je lze připojit k zařízení pouze přes. Nicméně popiskem gaming bych se nenechal zmást, protože jsou vhodné kvalitou zvuku i pro poslech hudby.Design je na herní sluchátka velmi střízlivý, není nijak přeplácaný. Na sluchátcích se nachází text a loga ROG. Nožka sluchátka má na svém boku podsvícený pás, který primárně slouží pouze k různým indikacím a během poslechu nesvítí. Čistě sluchátka, nikoli krabička jsou voděodolná specifikací IPX4, tedy odolná vůči postříkání vodou. Utopení ve vodě by je tedy mohlo poškodit.Krabička, resp. Nabíjecí stanice je poměrně malá, vejde se s přehledem do dlani, nese na sobě logo ROG a po otevření se rozsvítí uvnitř další logo ROG z LED diod, stejně tak malý LED proužek na čelní straně krabičky, který indikuje zejména stav baterie stanice pomocí různých barev. Ze zadní strany krabičky nalezneme konektor USB-C, který slouží pro dobíjení.Sluchátka i krabička jsou velice lehké, špunty sluchátek jsou oválného tvaru a nachází se v balení ve třech velikostních provedeních. Výměna gumových špuntů je poměrně obtížná, špunty na sluchátkách opravdu sedí pevně a nehrozí jejich vypadnutí, či nezůstávají v uších při sundání sluchátek.Tvar špuntů je oválný, stejně tak zvukovod sluchátek, celkový tvar části sluchátek je spíše oválný a mně osobně tento tvar vyhovuje nejvíce. Sluchátka v uších nijak netlačí, nepřekáží, nejsou mi nepříjemná ani při delším poslechu hudby, a hlavně nevypadávají z uší.Uvnitř sluchátek se nacházíz dílena nabízí opravdu solidní zvuk v celém zvukovém spektru a poměrně silné přitom čisté basy.Poměrně propracovaný je zde systémtedy odrušení hluku z okolí. Systém by měl detekovat hluk přicházející z okolí a dle několika přednastavených režimů mezi kterými lze volit jej odstranit. Nabízí pak režimy silné, lehké, ambientní či žádné odrušení okolního hluku.je funkce, která odstraňuje pouze konkrétní spektrum hluku od 2000 Hz do 5000 Hz, které je pro lidské ucho nepříjemné.Sluchátka přichází szvuku způsobené bezdrátovým přenosem. Lze očekávat že tento low-latency režim bude náročnější na spotřebu baterie.Výdrž baterie deklaruje výrobce nanepřerušeného poslouchání z baterií umístěných ve sluchátkách, na cestách je pak možné sluchátka dobíjet pomocí stanice, která jea získat takpro poslech.Sluchátka disponujís hned několika základními nastaveními.Jedno klepnutí slouží pro pauzování/přehrávání hudby, dvojí poklepání pro přeskočení skladby v seznamu vpřed a trojí poklepání přeskočení skladby zpět.Podržení dotykového tlačítka po dobu 1 s slouží k přepínání standardního a herního režimu, po dobu 3 s aktivuje režim párování a po dobu 5 s se sluchátko vypne.V případě připojení k telefonu a příchozího hovoru slouží dvojí poklepání zvednutí či následné položení hovoru. Podržení tlačítka po dobu 1 s příchozí hovor odmítne.Dvojí poklepání slouží pro přepínání mezi ANC režimy.Podržení tlačítka po dobu 1 s aktivuje hlasového asistenta, po dobu 3 s aktivuje režim párování a po dobu 5 s se sluchátko vypne.Výrobce sluchátka obohatil o další nastavení přístupná z aplikace Armoury Crate, která je dostupná jak pro windows, android, tak i apple OS. V aplikaci je možné nastavit například bass boost, hlasitost, různé optimalizace zvuku (ekvalizéry), virtuální prostorový zvuk či kontrolovat přesný stav nabití baterií ve sluchátkách.Ke sluchátkům máte možnost si dodatečně stáhnout aplikaci, která umožní dodatečné úpravy zvukového projevu. Jedná se o aplikaci. Aplikace je dostupná jak pro počítače s Windows, tak pro mobilní zařízení s Android či iOS.V případě aplikace dostupné pro OS Windows, se otevřou možnosti pro nastavení optimalizace zvuku pomocí přednastavených profilů (např. filmy, hudba, FPS/RPG/závodní hry). Je zde ale možnost si kompletně zvuk doladit ručně, pomocí ekvalizéru, dozvuku (kostel, kino, sál, …). Dále aktivovat virtuální prostorový zvuk, nebo co bude zřejmě nejčastěji využívanou položkou u sluchátek tohoto typu „Zesílení basů“. Dále jsou zde možnosti komprimační zařízení či čistota hlasu, které rovněž mají vliv na výsledný zvukový projev.V aplikaci je rovněž možné nechat sluchátka aktualizovat, pokud výrobce vydá novější firmware.Mobilní aplikaci jsem vyzkoušel na Apple iPhone se systémem iOS. Zde mě překvapilo, že nastavení je poměrně ořezané. Nachází se zde pouze optimalizace zvuku pomocí přednastavených profilů a manuálně má uživatel možnost upravit pouze ekvalizér.Sluchátka přichází do obchodů v jednoduché výsuvné krabičce, na které se nachází základní popisky, o jaká sluchátka se jedná a jaké jsou jejich přední vlastnosti a funkce.Uvnitř balení se pak nachází bezdrátová nabíjecí stanice, ve které leží obě sluchátka, dva páry náhradních špuntů ve odlišných velikostech, USB-C napájecí kabel a manuály.Sluchátkamně vcelku potěšily, mám zkušenosti spíše s levnějšími špuntovými sluchátky od výrobců Niceboy, Sony či úplné noname.Pokud se zaměřím na kvalitu zvuku, pak jde kvalita čistě ve prospěch testovaných sluchátek oproti předešlým zkušenostem s Niceboy a Sony. Velmi mě překvapila čistota středních a vyšších tónů, zvuk je opravdu detailní a poměrně hutnými basy, které jsou sic znatelně slabší oproti herním headsetům ze série ROG Fusion 500/700, ale i tak překvapivě silné a čisté na špunty.Tlačítka jsou, jak jsem zmínil dotyková, což je moderní, bohužel při manipulaci se sluchátky dochází k častým nechtěným stiskům, stejně tak jejich reakce v případě chtěných stisků mi rovněž ne vždy vyhovuje, zejména z důvodu poměrně dlouhé prodlevy, než se například zastaví přehrávání hudby od stisku.Plně nabité baterie čistě ve sluchátcích vydržely více jak 2 a půl hodinové nepřetržité přehrávání písniček při nastavené 80% hlasitosti. Při nižším zesílení slibují výdrž až 5,5 hodiny na jedno nabití. Nabíjecí stanice by pak měla prodloužit výdrž sluchátek až na celkových 27 hodin.Sluchátka mají vestavěné mikrofony, zvuk je rovněž velmi solidní. V odkazu zde si můžete poslechnout zaznamenaný zvuk z mikrofonu sluchátek.Co bych však sluchátkům vytknul je například chybějící bezdrátové nabíjení, myšleno tedy, že nabíjecí stanice nelze dobít bezdrátově, ale pouze přes kabel USB-C. Rovněž i ANC, které funguje poměrně dobře, bohužel však není všemocné a v rušných místech stejně okolní zvuk neodruší.Sluchátka se aktuálně prodávají za cenu kolem 1900 Kč s DPH, kvalitou provedení a zvuku si myslím, že svoji cenu obhájí. Občas je možné je pořídit v různých akcích za cenu kolem 1000 Kč, což při této ceně jsou to opravdu perfektní sluchátka.